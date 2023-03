8 marzo 2023, i caffè letterari d’Italia e d’Europa celebrano a Roma al Caffè Letteraio Horafelix la Giornata internazionale della donna

L’8 Marzo 2023, si celebra a Roma al Caffè Letterario Horafelix la giornata internazionale della donna con poesie, dipinti, riflessioni filosofiche a considerare e ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, senza dimenticare le discriminazioni cui sono state e sono ancora oggetto nel mondo.

La festa della donna in Italia

La festa della donna in Italia ha la mimosa come simbolo, ed il giallo è il colore che rappresenta il passaggio dalla morte alla vita, diventando così metafora delle donne che si sono battute per l’uguaglianza di genere.

Organizzatore dell’evento è Antonio Lera, Presidente dell’Associazione AGAPE Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, (nel format UNITI PER LA PACE NEL RISPETTO DI OGNI DIVERSITÀ) che tra i suoi brani poetici sulla Donna annovera la ben nota TI AMERAI, I CAFFE’ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA, suggeriscono l’unità essere-apparire come il vero traguardo esistenziale che scongiura di rimanere intrappolati nel campo dell’avere/mostrare o “dell’apparire avendo” e che blinda il tempo esistenziale in relazione all’unità e non all’unicità della natura umana nella dimensione del NOI.

L’incontro moderato dalla Scrittrice ed Editrice LARA DI CARLO, vedrà Ospiti di Grande Livello, a cominciare dalla Giornalista RAI (Conduttrice TG1) e Scrittrice MICAELA PALMIERI, Autrice tra le altre opere del Libro TRE DI UNA COPPIA PERFETTA ed a seguire VALERIA FATONE, Giornalista e Scrittrice, Autrice del Libro IL MATRIMONIO UN LAVORO COME UN ALTRO, lo Scrittore CARLO PIOLA CASELLI, Autore del Libro IL GIOVANE CAVALIERE SUL SILURO, la Scrittrice ILEANA APREA, Autrice del Libro COME ZENZERO E CANNELLA, ed infine le Psicologhe e psicoterapeute ROBERTA FELLI e ANNARITA DUCA, Responsabili di SPAZIO NEUTRO APS.

Gli amici dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, suggeriscono globalità d’intenti e pace nel pianeta, una sorta di Pronto Soccorso non solo poetico, dove versi, opere pittoriche, etc., divengano bastioni contro la perdita del piacere dell’essere e il dilagare della retrocultura dell’Apparire. Tappe successive dei caffè letterari d’Italia e d’Europa: 20 Marzo, DANDY LETTERARIO di Bologna, 21 Marzo, RIVOIRE di Firenze.