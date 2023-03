Torre Clementina, l’8 marzo alle 17:30 per le donne che lottano per la libertà

“Le notizie di questi giorni hanno lasciato tutti sgomenti e non possono che spingerci alla solidarietà e a una profonda riflessione sulla condizione delle donne nel mondo”. Lo dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi.

L’ultima tragedia, la strage di Cutro

“L’ultima tragedia, la strage di Cutro, ha riportato di attualità le terribili vessazioni e privazioni di dignità che le donne subiscono in paesi come l’Iran o l’Afghanistan da cui scappavano la stragrande maggioranza delle vittime del naufragio – spiega Anselmi -. E’ notizia di pochi giorni fa che in Iran si stanno verificando diversi casi di avvelenamento di studentesse. Sarebbero circa 52 le scuole in cui fatti del genere sono accaduti. Secondo i regimi islamici estremisti, alle donne deve essere preclusa l’istruzione. Come succede in Afghanistan dove le donne sono letteralmente sparite dalla vita pubblica per imposizione del regime dei talebani. E in Iran, come altrove, è proprio dalle donne che sono partiti i movimenti di ribellione e protesta”.

“A Cutro si sono spezzate le vite di tante donne e bambine che scappavano da tutto questo sognando di vivere in un paese libero – sottolinea l’assessora -. Il futuro che non avranno è un peso sulle coscienze di tutte e tutti noi. Come quello di tutte le donne che si battono per la pace e la libertà nei loro paesi, a partire dalle ucraine, passando per le curde”.

“A loro, in collaborazione con l’Anpi, dedichiamo questo 8 marzo e per farlo abbiamo scelto lo slogan che è diventato il simbolo delle donne che lottano: “Donna, vita, libertà” – conclude Anselmi -. Diamo appuntamento a tutte e tutti su via di Torre Clementina, all’altezza del civico 72 (davanti alla panchina gialla), l’8 marzo alle 17.30. Lì saremo con le assessore, le consigliere comunali, le donne dell’Anpi, tutte e tutti coloro che vorranno partecipare. Portate un rametto di mimosa che poi, tutte insieme, lanceremo in acqua come omaggio alle donne che lottano per la libertà, i diritti e l’uguaglianza”.