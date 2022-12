Dalla Camera ok alle mozioni di maggioranza, Pd e parte del Terzo polo

L’Aula della Camera ha approvato le mozioni sulla crisi Ucraina presentate dalla maggioranza e dal Pd. Via libera anche a quella di Azione-Iv tranne che per il primo capoverso del dispositivo. L’assemblea ha invece bocciato le mozioni presentate dal M5s e dall’Allenza Verdi-Sinistra.

Questa mattina, nel suo intervento alla Camera, Giuseppe Conte si è espresso in merito all’invio delle armi in Ucraina. Per il leader del M5s è stato “un contributo necessario per garantire alla popolazione Ucraina la legittima difesa. Oggi dopo 9 mesi questa non può essere più la soluzione. Sul piano delle armi e del sostegno militare si è agito tanto anche troppo, di diplomazia, di negoziati di pace a oggi non vediamo nessuna traccia. La pace va costruita, frutto di una strategia che va faticosamente perseguita”.

Aula

Per il leader M5s “se il governo vuole continuare a perorare questa linea guerrafondaia non si nasconda e venga in aula a dirlo, venga a metterci la faccia, la faccia davanti agli italiani. Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari- aggiunge- in modo che sia garantito ai cittadini il diritto a una informazione trasparente. Per il M5s non è più rinviabile un confronto politico su un nuovo quadro di intervento”.



