Roma, Celli: “Felice per apertura centri polifunzionali Villa Verde e Prato Fiorito nel Municipio VI”

“L’apertura dei centri polifunzionali ‘Due Torri Villa Verde’ e ‘Prato Fiorito’ nel Municipio VI è un nuovo tassello per ricucire le distanze con i cittadini. Il riscatto e il rilancio delle nostre periferie passa dalla risposta concreta e puntuale ai bisogni di servizi e alla presenza di luoghi di aggregazione, presidio imprescindibile in particolar modo nei territori più sensibili della città”.

Lo afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli che questa mattina, insieme a Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica, Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture, al presidente del Municipio VI Nicola Franco, e ai presidenti dei Consorzi Doriana Mastropietro e Benedetto Ruscito, ha partecipato all’inaugurazione dei centri polifunzionali “Due Torri Villa Verde”, in via Gagliano del Capo e “Prato Fiorito”, in via Lascari entrambi nel Municipio Roma VI.

Una buona amministrazione ha il compito e la responsabilità di risolvere i problemi

“Una buona amministrazione – continua la presidente Celli – ha il compito e la responsabilità di risolvere i problemi e superare gli ostacoli, anche di carattere burocratico. Recuperiamo un ritardo incredibile e paradossale. Si tratta infatti di strutture completate da più di 5 anni, realizzate a scomputo degli oneri concessori dei condoni edilizi versati dai cittadini residenti, ma mai aperte. Una vicenda che ho seguito personalmente nel corso del precedente mandato sollecitando a proposito anche la commissione Trasparenza. Sono davvero felice e soddisfatta per questo traguardo. Oggi, attraverso l’impegno degli assessori Veloccia e Segnalini, in sinergia con il Municipio e i due Consorzi, finalmente consegniamo e rendiamo fruibili due centri polifunzionali in un quadrante che ha assoluta necessità di luoghi e spazi di socialità”.