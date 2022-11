Fratoianni: “Alla fine hanno provato vergogna”

Dopo la nostra denuncia, la maggioranza ha ritirato l’emendamento con cui volevano avere il via libera per inviare armi all’Ucraina per tutto il 2023 senza passare dal Parlamento.

Sarebbe stato davvero troppo, visto che il decreto si occupa di sanità in Calabria.

Dibattito in aula

Intanto, vi invito a seguire il dibattito domani sulla politica internazionale in Aula.

Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione molto chiara, in cui chiede al governo di sospendere la corsa alle armi, di farsi promotore di una conferenza di pace, con la guida dell’ONU e di cambiare strategia nella vicenda della guerra in Ucraina.

Continuiamo il nostro impegno, per rispondere all’appello delle centinaia di migliaia di persone che lo scorso 5 novembre sono scese in piazza per la pace e il disarmo.



