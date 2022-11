Nettuno, risparmio energetico: il comune impegnato alla lotta agli sprechi

Il Comune di Nettuno è impegnato nell’azione di contenimento dei consumi energetici. Nei giorni scorsi il Commissario Strati ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi e del Circolo didattico del territorio per chiedere la loro collaborazione nell’eliminazione degli sprechi di consumi elettrici e di gas.

E’ stato chiesto ai dirigenti scolastici di adottare utili iniziative e un’azione di sensibilizzazione affinché non vengano utilizzate apparecchiature elettriche e a gas in orario non scolastico. Analogamente il Commissario ha invitato i dirigenti e i dipendenti comunali oltre alle associazioni che utilizzano immobili comunali di prestare la massima attenzione e di adottare adeguate misure per contrastare ogni possibile spreco.