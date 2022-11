Roma, De Vito (FDI): “Vicina ai lavoratori del trasporto aereo in cassa integrazione”

“Nella mattinata di ieri sono andata in supporto alle lavoratrici ed ai lavoratori del trasporto aereo che manifestavano sotto la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – è quanto afferma Francesca De Vito, consigliere della Regione Lazio per Fratelli d’Italia -. È in ballo il futuro di un’azienda che non solo per il Lazio, ma per tutta l’Italia, ha rappresentato il fiore all’occhiello dei trasporti di merci e persone.

De Vito: “Capire non solo cosa succederà”

Come consigliere in Regione Lazio – prosegue la nota – , ciò che più mi preme è capire non solo cosa succederà alla nostra compagnia di bandiera, che rappresenta per il nostro territorio un comparto fondamentale; ma specialmente dal punto di vista umano, quale sia il futuro dei quasi 5000 lavoratori che dal 31 dicembre si vedranno decurtare il 60% della cassa integrazione.

Vanno prese decisioni serie e responsabili, a tutela di chi possiede qualità, professionalità, e competenza nel lavoro.

Abbiamo la possibilità, grazie al nuovo Governo Meloni – conclude De Vito -, di tornare protagonisti in Europa e di poter finalmente porre in essere una politica industriale che sia degna di questo nome, ma spero che quanto prima arrivino anche risposte a chi non sa che futuro aspettarsi.”