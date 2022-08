Tivoli, De Vito: “Condanno l’episodio di violenza e chiedo migliorare le condizioni di lavoro del personale”

“Condanno fermamente l’episodio di violenza che si è verificato la notte del 24 agosto all’interno del Pronto Soccorso di Tivoli. Ogni episodio di aggressione nei confronti dei professionisti che si impegnano quotidianamente con grande sacrificio per offrire un servizio più puntuale possibile è assolutamente ingiustificato, anche quando ci si trovi in condizioni di preoccupazione per sé o per una persona cara.

Le aggressioni che a Tivoli non sono un fatto isolato

Le aggressioni che a Tivoli non sono un fatto isolato, se ne contano già sette, devono trovare prima di tutto un argine nei sistemi di sicurezza e vigilanza ma non bisogna dimenticare che le gravi carenze di personale inevitabilmente sfociano in turni di lavoro disumani generando tempi enormemente più lunghi per i degenti.

Va bene che si condannino pubblicamente queste vicende ma ritengo necessario che, dopo un comunicato di facciata ci si adoperi alacremente per riportare ad un livello adeguato sia le condizioni di lavoro che le prestazioni da fornire ai cittadini”

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Francesca De Vito