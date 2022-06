Ospedale S. Giacomo, De Vito (FDI): “17 milioni incassati senza avere la certezza della proprietà”

“ La Regione Lazio ha già incassato oltre 17 milioni di euro per la vendita dell’ ospedale romano S.Giacomo, ma ad oggi non ha certezza di esserne la proprietaria. Alla mia interrogazione per conoscere i costi sostenuti fino ad oggi in spese legali per entrare in possesso dell’immobile e monetizzarlo con la vendita a terzi, oltre ai 10 milioni di euro già spesi per la riqualificazione e l’acquisto di strumenti radiologici prima dell’imminente dismissione, la Giunta Zingaretti non ha dato sufficiente risposta”

“Sono ormai anni che pongo la questione della chiusura dell’ospedale San Giacomo donato alla cittadinanza di Roma dal Cardinal Salviati nel 1593 e, ad oggi, la Regione si trincera e si nasconde ancora dietro giustificazioni che non hanno nessun motivo di esistere. L’assessore in aula non ha fatto altro che riconsegnarmi documenti di uno storico di cui io sono già in possesso da mesi, che ho accuratamente studiato e che mi hanno portato a chiedere chiarimenti in merito a quei 17 milioni già incamerati senza diritto”.

“Mi auguro che, una volta terminata l’udienza in Cassazione, in caso di conferma circa la proprietà in capo alla cittadinanza, si dia atto alla riconsegna della somma, come accennato oggi dall’assessore, ma soprattutto spero che venga rispettata la volontà del donatore restituendo ai romani un nosocomio funzionante e rispondente alle necessità”

Lo dichiara Francesca De Vito, consigliera del gruppo Fratelli d’Italia alla Regione Lazio