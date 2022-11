Municipio X, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S) : “PD faccia pulizia interna prima che sia troppo tardi”.

“Ciò che apprendiamo dalla stampa non può passare inosservato. Prima il finanziamento di un noto balneare di Ostia a Mario Falconi per la sua campagna elettorale, finanziamento che non è stato smentito, adesso invece ci arriva la notizia che la sede utilizzata dal PD per il comitato elettorale di Gualtieri e dello stesso Falconi è riconducibile al clan Fasciani. Cosa dobbiamo aspettarci ancora? È solo dabbenaggine?

Il Movimento 5 Stelle e la lotta alla criminalità

Il Movimento 5 Stelle ha fatto della lotta alla criminalità, alla mafia, all’illegalità la sua bandiera, sentir parlare ancora di accostamenti della politica a situazioni che inquinano il nostro territorio non lo possiamo permettere. Siamo usciti dal Commissariamento con grande fatica trovando un Municipio in ginocchio e noi lo abbiamo risollevato, non possiamo tornare agli anni bui di Mafia Capitale, i cittadini non se lo meritano.

È assolutamente necessario che il PD faccia pulizia all’interno del proprio partito se non vuole continuare a perdere di credibilità e dimostrarsi sempre più lontano dalle esigenze dei cittadini, partendo proprio dal fare chiarezza su quanto sta accadendo nel Municipio X”.

Lo dichiarando i consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.