Castrocielo, sgomberato un immobile dopo la confisca

La Polizia di Stato di Frosinone ha eseguito un’ordinanza di sgombero di un immobile, situato a Castrocielo, in ottemperanza ad un provvedimento di confisca di prevenzione, adottato dal Tribunale di Frosinone, Sezione Misure di Prevenzione, nell’ambito di un procedimento penale del 2009, reso definitivo da una sentenza della Corte di Cassazione, in seguito a recenti approfondimenti e specifiche investigazioni della locale Squadra Mobile.

L’immobile, costituito da quattro abitazioni e due locali commerciali, del valore commerciale stimato in oltre 1 milione e mezzo di euro, rientra tra i beni che sono stati oggetto di sequestro ai fini della confisca operato nell’ambito di un’inchiesta che aveva visto coinvolti soggetti riconducibili a clan camorristici, operanti nella bassa Ciociaria.

L’indagine aveva acceso i riflettori sugli affari compiuti nel basso Lazio dagli appartenenti all’associazione malavitosa, riconducibile all’ala Schiavone del Clan dei Casalesi, capeggiata da Francesco Schiavone, detto Sandokan. In particolare, dalle carte del processo era emerso che il destinatario della confisca di beni aveva messo in piedi un’attività di traffico illecito di autovetture usate, la maggior parte delle quali di provenienza estera, rivendute in autosaloni dislocati tra Formia, Gaeta, Cassino e Frosinone, riuscendo così a riciclare ingenti somme di denaro “sporco”, che una volta ripulito poteva essere reinvestito in nuove attività criminali.

Il legame criminale con il clan di Casal di Principe era stato sugellato attraverso il regalo fatto dal proprietario dei beni confiscati proprio a Francesco Schiavone, un’autovettura Jaguar, un simbolico atto di sottomissione seguito all’affiliazione al clan.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno pertanto compiuto le operazioni di sgombero dell’immobile, all’interno del quale erano presenti alcuni familiari del destinatario della misura, i quali sono stati fatti uscire definitivamente dal bene, che entrerà a far parte dei beni del Comune di Castrocielo, ove è ubicato.

Questa attività si inserisce nella più ampia azione di contrasto della Polizia di Stato alla criminalità organizzata che opera nella provincia di Frosinone.