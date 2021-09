Tor Bella Monaca, in corso lo sgombero di alcuni alloggi occupati

E’ in corso un’operazione di sgombero di alcuni alloggi Ater, insistenti nello stabile di edilizia residenziale pubblica in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, noto come “Torre della Legalità”.

Partecipano al servizio circa 150 uomini, del VI Distretto Casilino Nuovo, del Reparto Mobile della Polizia di Stato, dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della Polizia locale di Roma Capitale, sotto il coordinamento della Prefettura di Roma.

>>>> NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO <<<<<