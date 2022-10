Ottaviani (Lega): “Nella aziende colpite dal maltempo”

Il deputato Nicola Ottaviani, insieme all’on. Giovanna Miele e ai consiglieri comunali e dirigenti della Lega, ha fatto visita alle aziende colpite dalla calamità del maltempo, nelle zone di Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia, constatando, anche attraverso alcuni tecnici, la consistenza degli enormi danni riportati dagli agricoltori la scorsa settimana. “Le scene di distruzione – ha dichiarato Nicola Ottaviani – sono state davvero forti, poiché in pochi minuti sono stati spazzati via i sacrifici di decine di imprese che stavano cercando di fronteggiare una situazione già oltremodo difficile, dopo la pandemia e il caro bollette.

Senza indugi

La Regione Lazio deve intervenire immediatamente e senza indugi, non solo con il riconoscimento dello stato di calamità, ma anche e soprattutto con il necessario stanziamento finanziario, per evitare che altre aziende rimangano con le serrande abbassate. Questo territorio vive di lavoro vero, con famiglie che vantano una tradizione secolare nelle aziende agricole, senza beneficiare di contributi a pioggia e inutili, come avvenuto in altre parti d’Italia. Qui si sta chiedendo solo l’esercizio di un diritto a fare impresa, attraverso la restituzione agli operatori di parte dei loro tributi versati, negli anni, verso lo Stato e la Regione”.



var url367640 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=367640”;

var snippet367640 = httpGetSync(url367640);

document.write(snippet367640);