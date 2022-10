ASL RM3, ampliato il reparto unità spinale del CPO “Gennaro Di Rosa”

Inaugurato l’ampliamento di 10 nuovi posti letto più 1 di day hospital nell’Unità Spinale del Centro Paraplegici di Ostia “Gennaro Di Rosa”.

Al taglio del nastro hanno partecipato, insieme al Direttore Generale dell’ASL Roma 3, Francesca Milito, l’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato, il Presidente del X Municipio, Mario Falconi e il delegato del Sindaco di Roma per Asl Roma 3, Giuseppina Maturani.

“Questo centro – ha dichiarato l’Assessore regionale Alessio D’Amato – è un fiore all’occhiello per il territorio e per la Regione Lazio, sia in termini di assistenza che per integrazione e riabilitazione. Oggi il CPO potenzia la sua capacità assistenziale con ulteriori 10 posti letto e questo per noi è importante, attendevamo questo giorno da molto tempo. I nuovi posti letto sono già attivi, lo abbiamo potuto constatare durante il sopralluogo che ha seguito il simbolico taglio del nastro. C’è grande soddisfazione, questa è una struttura che viene apprezzata non solo a Ostia o a Roma, ma anche in una parte del meridione italiano. Peraltro, vi sono ospiti, attualmente ricoverati, provenienti addirittura da altri Paesi. Il “Gennaro De Rosa” è un presidio ospedaliero fondamentale”.

Il progetto di ampliamento fa riferimento alla determina regionale della Regione Lazio del 10 febbraio 2022 n. G01328, recante “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”. Inoltre, il potenziamento rientra nell’ambito delle attività del PNRR per finanziare gli ampliamenti di reparti ostiensi.

A margine del sopralluogo, guidato dal personale medico dell’ospedale, le autorità politiche si sono riunite in una breve conferenza stampa, per commentare il raggiungimento di questo importante traguardo:

“Il CPO – ha affermato la Dott.ssa Francesca Milito, Direttore Generale Asl Roma 3 – è un punto di riferimento unico per il tipo di attività che offre, il fatto di essere riusciti a implementare questi nuovi posti letto dell’unità spinale è per noi un grande risultato. I pazienti di questo Presidio Ospedaliero hanno accolto positivamente questa grande novità, sono contenti e soddisfatti, così come lo siamo noi, che possiamo dare una risposta immediata accogliendo le persone che sono in lista d’attesa da un po’ di tempo. Il centro ha aperto l’arruolamento di pazienti già da sabato, è operativo a tutti gli effetti”.

Grande soddisfazione espressa anche da Mario Falconi, Presidente del X Municipio: “Questo centro paraplegici lo frequento da tantissimi anni, sono stato anche consulente cardiologo qui al CPO, oltre che vicepresidente dell’associazione paraplegici, ce l’ho nel cuore questo posto. Questo centro tanti anni fa era uno dei migliori, se non addirittura il migliore, in Europa. Rivederlo, dopo un periodo di difficoltà, rilanciato in questa maniera ed essere a tutti gli effetti un punto di riferimento per il territorio è per me motivo di grande orgoglio. Aiutare le persone ricoverate qui e favorire la loro integrazione è la cosa più bella che si possa fare”.