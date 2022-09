Firenze, Corri la vita 2022

Si torna a correre e camminare nelle strade della nostra città per la XX^ edizione di Corri la vita. L’iniziativa, che si terrà domenica 2 ottobre, è nata nel 2003 per promuovere una raccolta fondi che aiuti le donne colpite da tumore al seno in termini di prevenzione, diagnosi precoce e cura di questa malattia. Il Comune di Firenze per celebrare questi primi 20 anni ha deciso d’illuminare di verde le porte monumentali della città, colore che richiama quello della maglia ufficiale dell’edizione 2022.

Due percorsi diversi

Due i percorsi di diversa difficoltà in cui si cimenteranno i partecipanti. Un primo percorso di circa 10,5 km. con partenza e arrivo in piazzale Vittorio Veneto che si snoderà per tutto il centro storico e una passeggiata di 6,2 km, sempre con partenza e arrivo da piazzale Vittorio Veneto, che si concentrerà maggiormnente su tappe di carattere culturale interessando anche le strade dell’Oltrarno.

Sport, cultura e solidarietà

Domenica 2 ottobre sarà quindi una giornata di sport ma anche di solidarietà e cultura, infatti, come da tradizione, i partecipanti che si saranno registrati sul sito avranno la possibilità di visitare gratuitamente mostre e musei durante tutta la giornata, semplicemente indossando la maglia di ‘Corri la vita 2022’ o esibendo la ricevuta della donazione effettuata.



