Ciampino, i lavori nelle scuole del territorio

Proseguono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza all’interno dei diversi plessi scolastici presenti sul territorio.

I lavori, calendarizzati partendo dagli interventi più urgenti e molti dei quali già realizzati, hanno visto, tra gli altri, la messa in sicurezza delle aree esterne, la verifica degli impianti di illuminazione e idrico-sanitari, la risoluzione delle infiltrazioni e il ripristino di finiture e rivestimenti.

“Abbiamo avviato una serie di interventi importanti che coinvolgono i plessi scolastici del nostro territorio – ha spiegato la Sindaca Emanuela Colella – Non un’attività spot, ma una programmazione dettagliata e articolata da portare avanti periodicamente. I lavori, molti dei quali già conclusi o in via di ultimazione, sono stati calendarizzati partendo dalle situazioni di criticità. Ringraziamo gli uffici comunali preposti e le ditte incaricate. Una menzione desidero rivolgerla alla mia squadra di Assessori che, ognuno per la propria competenza, ha contribuito a rendere le nostre scuole pronte ad affrontare un nuovo anno scolastico”.

Ecco il dettaglio di alcuni interventi specifici nelle scuola di Ciampino:

SCUOLA P. BIROLI

intervento in copertura per eliminazione delle infiltrazioni e riparazione della superficie interna sottostante

ASILO NIDO GIRASOLE

messa in sicurezza solaio esterno tramite spicconatura e ripristino superficie

messa in sicurezza aree esterne (pozzetti e chiusini sopraelevati e divelti ecc.)

SCUOLA BACHELET

riparazione impermeabilizzazione terrazza previa pulizia della superficie

sistemazione area esterna per attenuazione dislivelli dovuti a radici pericolose e messa in sicurezza attrezzature ludiche

SCUOLA RODARI

messa in sicurezza tramite spicconatura parziale dell’intonaco esterno

ripristino porzioni intonaco esterno (in corso)

ripristino intonaco ammalorato bagni disabili (in corso)