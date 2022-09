Roma, sport, lunedì 19 settembre convegno Pianeta Olimpia dedicato alla scherma

Lunedì 19 settembre alle ore 17:30, presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni, si terrà il convegno “Pianeta Olimpia: i valori dello sport raccontati dai campioni” organizzato dal Panathlon Club Junior Roma e dedicato alla scherma.

L’idea nasce per promuovere l’etica

L'idea nasce per promuovere l'etica e la cultura sportiva tra i giovani attraverso il confronto con i campioni dello sport, ponendo il focus su molteplici discipline sportive. Dopo il successo della manifestazione dedicata alla lotta e al judo dello scorso maggio, questa volta la disciplina interessata sarà quella della scherma, alla presenza di diversi campioni olimpici e nazionali come Enrico Berrè, Alberta Santuccio, Rossella Gregorio, Guillaume Bianchi, Davide Di Veroli, Olga Calissi, Chiara Mormile, Giulia Amore, Gaia Traditi e Alessia Di Carlo.

L’evento, moderato dal Presidente del Club e Fiduciario CONI del Municipio Roma II Lorenzo D’Ilario, vedrà la presenza, oltre agli atleti, di diverse personalità istituzionali fra le quali anche quella del Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco.

Il Consigliere Trabucco sottolinea

Il Consigliere Trabucco sottolinea la valenza di queste manifestazioni perché attraverso di esse è possibile diffondere non solo i principi morali ed etici propri dello sport ma anche il valore aggiunto che lo stesso può dare a un giovane che si approccia per la prima volta a una disciplina sportiva.

Le nuove generazioni, sottolinea Giorgio Trabucco, hanno bisogno di poter praticare dello sport, veicolo di promozione di ideali corretti come l’inclusione, il rispetto del prossimo e dell’avversario ma anche per avere uno stile di vita sano e corretto.

Il compito delle istituzioni, conclude il Capogruppo della Civica Gualtieri, è proprio quello di dare gli strumenti adatti ai giovani per potersi avviare alla pratica sportiva e il convegno di lunedì può rappresentare un valido modo per conoscere uno sport affascinante come la scherma.