Tor Bella Monaca, Nanni (Lista Calenda): “Finalmente partono i lavori per la nuova biblioteca”

Oggi durante la seduta di commissione Cultura abbiamo avuto importanti aggiornamenti sul progetto della nuova biblioteca di Torbellamonaca e sui lavori di manutenzione in quella di Borghesiana. Così in una nota Dario Nanni consigliere della Lista Civica Calenda a margine della commissione cultura che ha chiesto di convocare proprio su su queste due biblioteche.

Per quanto riguarda il progetto della biblioteca a Tor Bella Monaca

Per quanto riguarda il progetto della biblioteca di Via Merlini a Torbellamonaca, anche a seguito dell’approvazione dell’atto che avevo presentato a luglio nell’assemblea Capitolina, la commissione cultura ha audito l’ufficio tecnico del VI Municipio e l’istituzione biblioteche. L’ufficio tecnico del VI municipio ha garantito che nei prossimi giorni l’impresa risultata vincitrice del bando, verrà invitata a presentare la documentazione per l’inizio dei lavori che dovrebbero avvenire tra la fine del 2022 e l’inizio del prossimo.

I lavori da capitolato dovranno durare 210 giorni

I lavori da capitolato dovranno durare 210 giorni, quindi se non ci saranno problemi o imprevisti, la biblioteca dovrebbe essere realizzata entro il 2023. Per quanto concerne la biblioteca di Largo Monreale a Borghesiana, che per decenni è stata un punto di riferimento culturale e sociale per i ragazzi e le famiglie di quel territorio, i lavori di manutenzione inizieranno nel 2023 e prevederanno la totale risistemazione e la messa in sicurezza dei locali. Nel contempo ho anche chiesto che si inizi da subito a lavorare per gli arredi, sui collegamenti alle varie utenze e soprattutto sulle risorse umane, in modo da non perdere ulteriore tempo dopo la fine dei lavori.

E’ chiaro a tutti quanto sia importante la presenza delle biblioteche nei quartieri del VI municipio, che va ricordato è il municipio con la maggior presenza di giovani. E proprio per queste ragioni ho anche chiesto che venga presa in considerazione l’apertura di una biblioteca nel versante Prenestino – Collatino dove ad oggi, a fronte di decine di quartieri e quasi centomila abitanti non c’è neanche una biblioteca del Comune di Roma. Ma visti i ritardi del passato e per continuare a seguire l’iter di questi progetti -conclude il consigliere di Azione – abbiamo deciso con la presidente Battaglia di effettuare nei prossimi mesi un sopralluogo con la commissione cultura, e con tutti coloro che stanno lavorando su questi progetti, a partire dal VI municipio, che sta seguendo passo passo questi progetti e con l’istituzione biblioteche.