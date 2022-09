Roma, rifiuti, Bella e Flati (M5S): “Il piano rifiuti del comune non convince”

“Un’accurata lettura del Piano Rifiuti del Comune di Roma, presentato lo scorso agosto, non sembra affatto dimostrare l’esigenza di un nuovo inceneritore e non sembra valutare le strategie preferenziali suggerite dall’Unione Europa (Ridurre, Riusare, Riciclare i rifiuti). Appare piuttosto un’operazione per nascondere le mancate promesse del sindaco Gualtieri in campagna elettorale sul problema rifiuti e il calo percentuale della raccolta differenziata appena certificato da AMA”

Così Marco Bella, candidato M5S alla Camera nel collegio uninominale di Pomezia, IX e X Municipio e Francesca Flati, candidata nel corrispondente collegio plurinominale.

Il Piano Rifiuti regionale del 2020

“Tra l’altro – continuano Bella e Flati – l’inserimento della possibilità di costruire un inceneritore nel decreto Aiuti a Pomezia/Santa Palomba è una norma che non è stata concordata con l’allora maggioranza di governo e che contraddice il Piano Rifiuti regionale del 2020, il quale non prevede l’installazione di nuovi inceneritori nel Lazio. Ma la prima cosa che salta all’occhio è che questo documento tecnico non definisce l’impianto come “termovalorizzatore”, termine di greenwashing che Gualtieri e la stampa hanno usato (impropriamente) ma lo descrive più correttamente “impianto di trattamento termico dei rifiuti”. Quale sia il trattamento termico è spiegato più avanti: incenerimento. Quindi, questo impianto è a tutti gli effetti un inceneritore”.

“Senza contare – dicono ancora Bella e Flati – che la costruzione di un inceneritore, come spiegato dallo stesso Gualtieri in campagna elettorale, prevede “almeno sette anni” e la crisi dei materiali e dell’acciaio farebbe dilatare ulteriormente tempi e costi, rendendo remota la possibilità che il Commissario straordinario per il Giubileo possa avere qualcosa di concreto in mano per quella data”.

Un altro aspetto, forse uno dei più critici

“Un altro aspetto, forse uno dei più critici, è quello del sistema sperimentale ipotizzato di “cattura e immagazzinamento” dell’anidride carbonica. Incenerire rifiuti significa produrre circa una tonnellata di anidride carbonica per tonnellata di rifiuti trattata. Sappiamo che il Parlamento Europeo presto tasserà gli inceneritori come tutte le altre attività che producono anidride carbonica. Per questo il piano rifiuti comunale prevede una spesa di 150 milioni di euro per tale sistema accessorio, che in teoria è un’ottima cosa, ma che in pratica è qualcosa di molto sperimentale non esistendo ancora in alcun inceneritore del mondo. Dove vogliamo metterla questa anidride carbonica? E soprattutto, recuperare, comprimere e trasportare l’anidride carbonica costa tanta energia. Dove va a finire allora il tanto sbandierato “recupero energetico”? Alla luce di queste considerazioni ci auguriamo che questa scelta scellerata possa essere rivista e ripensata”, concludono i candidati M5S.