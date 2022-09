Roma, scarica rifiuti speciali da un furgone frigo e li abbandona su un prato: sanzionato dalla Polizia Locale

E’ stato ripreso da un sistema di videosorveglianza, mentre era intento a scaricare da un autocarro refrigerato rifiuti ingombranti, anche pericolosi, in un’area verde, l’uomo individuato e sanzionato dalla Polizia Locale .

Nel corso delle attività a Roma

Nel corso delle attività per contrastare fenomeni illeciti legati alla gestione e smaltimento di rifiuti, gli agenti del NAD ( Nucleo Ambiente Decoro) hanno svolto una serie di verifiche nel territorio del V Municipio e con l’ausilio delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza hanno intercettato il soggetto che, a bordo di un furgone con allestimento frigo, trasportava rifiuti, quali parti di mobilio, prodotti elettronici, radiatori e altri materiali , per poi abbandonarli in un’area verde in prossimità di via Prenestina.

Il mezzo, adibito al trasporto di prodotti alimentari e di farmaci, è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre per il trasgressore è scattata la sanzione prevista dalle norme sulla tutela ambientale , per un ammontare di circa 700 euro. L’uomo , un cittadino italiano di 40 anni, dovrà inoltre provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione e il successivo smaltimento regolare di tutto il materiale abbandonato.