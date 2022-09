Fisioterapisti, Lena: “Firma decreto atto importante”

“La firma, da parte del Ministro Speranza, del decreto che istituisce l’Ordine dei Fisioterapisti è un atto di grande importanza, che arriva per di più in una giornata così simbolica in cui, a livello mondiale, si celebra questa professione.

Molto tempo

Un provvedimento che migliaia di professionisti sanitari aspettavano ormai da molto tempo, un riconoscimento della loro competenza, del loro ruolo, sempre più centrale e vicino alle persone, e una grande opportunità”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.





