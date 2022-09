Price cap, Dessì (ex M5S): “Una sciocchezza gigantesca, solo questi pazzi possono fomentare certe idee”

“La nostra posizione è molto chiara: questa classe politica che ci ha governato ha commesso doversi errori nel corso degli anni. Il primo è stato non adeguarsi a una vera e propria transizione ecologica. Il secondo è stato privatizzare le aziende del settore. Il terzo è stato applicare le sanzioni alla Russia su ordine di potenze straniere e su consiglio di organizzazioni che non fanno gli interessi italiani”.

Ai microfoni di iNews24

Ai microfoni di iNews24, Emanuele Dessì, candidato per il Senato nel collegio plurinominale della provincia di Modena nella lista Italia Sovrana e Popolare, dichiara che le sanzioni alla Russia dovrebbero essere annullate: “I politici italiani devono lavorare in nome e per conto del popolo italiano: non possono lavorare per i potentati stranieri. Adesso dobbiamo mettere in sicurezza le famiglie e le imprese: prima vanno eliminate le sanzioni alla Russia, poi si penserà alle politiche energetiche e a rinazionalizzare le grandi imprese della distribuzione energetica italiana”.

Il senatore ex M5S è contrario al tetto europeo al prezzo del gas: “Il tetto al prezzo del gas è una sciocchezza gigantesca. Soltanto questi pazzi riescono a fomentare queste idee, facendo credere al mondo che si possa fare una cosa del genere. Nessuno dei grandi produttori mondiali di materie prime accetterà il principio del prezzo minimo”.

Dessì spiega anche che “l Pnrr io non l’avrei mai preso. È un enorme prestito a strozzo che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti e di cui le fasce più deboli della popolazione non riceveranno nulla. È un’enorme mole di denaro, c’è una battaglia in corso tra partiti e lobbies per appropriarsi di questa somma di denaro”.

Fonte: iNews24.it