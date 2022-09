Coccia, Unione Popolare: “Cosa si dice delle donne in questa campagna elettorale?”

Poco e niente. Partiamo da una considerazione: i diritti non sono una coperta, che copre da un lato e ne scopre un altro: i diritti devono solo tener conto di essere esigibili e non confliggenti . E’pretestuosa la polemica che i diritti delle donne confliggano con quelli del mondo LGBTQ+ .

I diritti DELLA DONNA non vanno confusi con i DIRITTI DELLA FAMIGLIA è la concezione della destra di non considerare la donna in SÉ. Gli Stati Uniti hanno dimostrato che nessuna conquista è eterna, le storie delle donne del mondo, dalle afgane alle donne di molti paesi arabi, ci hanno dimostrato che nessun diritto è acquisito per sempre. Pensiamo all’ aborto. Rivendichiamo non solo la parità ma anche la differenza che non è solo biologica.

RIVENDICHIAMO la ricerca scientifica sulla diversita’ femminile che al momento è molto embrionale. Ciò si è evidenziato in modo particolare durante il Covid e sulla somministrazione dei vaccini.

PER LA SCIENZA ESISTE LA MALATTIA DELLA DONNA NON LA DONNA AMMALATA

RIVENDICHIAMO UN DIFFERENTE TRATTAMENTO SUL VALORE DELLA MATERNITÀ, allargamento dei servizi ,

riconoscimento sul concedo parentale a parità di salario, che la maternità non venga considerata in conflitto con la carriera e col lavoro, nidi e asili pubblici e gratis per tutti.

Riconoscimento del lavoro di cura da considerare ai fini pensionistici. RIVENDICHIAMO IL DIRITTO A RIMANERE CON I PROPRI FIGLI e che questi non possono essere allontanati dalle madri se non per motivi gravissimi, che sia ridotta la discrezionalità di chi è tenuto a decidere attraverso regole uguali per tutti.

