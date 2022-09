ATAC, emessi oltre cinquemila abbonamenti con Bonus TPL

Dal primo settembre ad oggi sono stati emessi oltre 1.200 abbonamenti al giorno, per un totale superiore a 5.000, sulla piattaforma informatica messa a disposizione da ATAC per acquistare i titoli con l’applicazione contestuale ed immediata dello sconto concesso dal bonus ministeriale.

Le modalità di accettazione e di impiego del bonus

Le modalità di accettazione e di impiego del bonus sono state definite in tempi record in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La piattaforma on-line di ATAC è stata attivata lo stesso giorno dell’emissione dei bonus da parte del Ministero per consentire ai clienti di beneficiare immediatamente dell’agevolazione. Il bonus ottenuto a settembre può essere utilizzato per effettuare acquisti o rinnovi di titoli, mensili o annuali, sulla piattaforma ATAC per tutto il mese.

ATAC ha anche attivato un servizio di assistenza clienti in tempo reale, sia tramite canali social che di customer care. Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito www.atac.roma.it.