De Magistris, Unione Popolare: “Il PD continua la sua presa in giro a danni dei lavoratori”

Una proposta di salario minimo confusa, che prima richiama la direttiva europea, debole soprattutto per l’Italia, e poi si rifà a un minimo contrattuale di 9 euro lordi orari.

La direttiva europea infatti non ‘obbliga’ i paesi a introdurre un salario minimo, che è solo una delle due opzioni alternative previste; l’altra opzione riguarda la copertura dei contratti collettivi nazionali che deve essere (o arrivare a essere) oltre l’80%. L’Italia è già oltre tale soglia e pertanto non si troverebbe a dover introdurre nessun salario minimo.

Al Partito Democratico poco importa che alcuni lavoratori percepiscano 5/6/7 euro lordi l’ora e si trovino dunque a fare la fame.

Nel suo programma il PD indica anche una cifra attorno ai 9 euro lordi

Facciamo presente a Enrico Letta che 9 euro lordi orari sono circa 1000 euro netti al mese, salari che continuerebbero a essere da fame, a maggior ragione in questo periodo di aumento dei costi.

Unione Popolare propone un salario di 1600 euro al mese (10 euro l’ora), un salario unico per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, una soglia di lavoro dignitoso che deve valere per tutti, a prescindere dal contratto collettivo di riferimento.

Non esiste credibilità per un partito che ha governato quasi sempre negli ultimi vent’anni e ha lasciato lavoratori e lavoratrici allo sbaraglio, permettendone il continuo impoverimento e appoggiando personaggi come Brunetta mentre dicevano che il salario minimo era contrario alla storia del nostro paese. Contrario alla storia del nostro paese c’è sicuramente il tradimento della nostra Costituzione che impone un salario giusto e dignitoso.

Noi siamo per applicare la Costituzione, anche questa volta.



