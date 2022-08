Elezioni politiche 2022, Presutto (Impegno Civico) “Alleanze politiche della Meloni: pericoloso per l’Italia isolarsi in Europa” 

“È necessario sottolineare le pericolose relazioni di amicizie ed alleanze politiche di Giorgia Meloni,

in particolare le alleanze con due soggetti come Salvini e Berlusconi che in modo irresponsabile e pericoloso hanno fatto cadere il Governo Draghi. Entrambi sono amici di Putin, colui che da mesi con l’invasione dell’Ucraina sta causando in Europa morti e crisi economica.” Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto, vicepresidente vicario di Impegno Civico.

Presutto continua

“Affidando il Paese nelle mani di Giorgia Meloni permetteremo a Putin di mantenere l’Italia sotto ricatto, impedendo così di fissare un tetto massimo al prezzo del gas e facendo salire ancora le bollette del gas e dell’energia elettrica, che stanno mettendo in crisi famiglie e imprese alimentando una pericolosa spirale inflazionistica.”

Il Senatore conclude: “È necessario parlare chiaro e dire la verità agli italiani a cui sono stati chiesti fin troppi sacrifici. Il Paese ha diritto ad avere un Governo che voglia esclusivamente il bene dei cittadini, i quali si meritano un’Italia evoluta, competitiva ed affidabile a livello internazionale e soprattutto sana. La destra della Meloni, di Salvini e di Berlusconi isolerebbero l’Italia dai suoi alleati storici esponendoci a gravi pericoli anche sul piano della sicurezza.”