Elezioni politiche 2022, Desideri: “Attenzione Di Maio i tuoi parlamentari potrebbero essere esclusi dal Parlamento”

“Attenzione Di Maio: i tuoi parlamentari eletti potrebbero essere esclusi dal Parlamento!” Lo ha dichiarato l’On.le Fabio Desideri leader di Impegno Civico nella trasmissione Robin Hood condotta da Marco Fedeli in onda su Elleradio.

In tal senso l’On.le Fabio Desideri ha precisato che il logo Impegno Civico utilizzato dal Min. Luigi Di Maio nella coalizione con l’On.le Tabacci esiste già da molti anni ed è stato utilizzato più volte per l’elezione di consiglieri comunali, sindaci e consiglieri regionali e nonostante il legittimo rappresentante abbia diffidato di depositare il logo, l’On.le Di Maio non ne ha tenuto conto e lo ha depositato comunque.

L’On.le Desideri ha dichiarato inoltre che della questione si sta occupando il TAR del Lazio che oggi 25 Agosto ha provveduto a darne notifica al Ministro Luigi Di Maio.

Fonte: Elleradio