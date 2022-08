Roma, Metro C: tornano in servizio tutti i convogli

Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha autorizzato la riammissione in servizio dei treni della Linea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori.

L’Agenzia, valutata la situazione complessiva della flotta rotabili della linea, ha dunque condiviso le misure mitigative proposte nella relazione della Commissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni, anche in relazione alla revisione quinquennale, secondo tipologia, periodicità e termini temporali indicati nella stessa relazione.

8 treni

Entro la fine del mese rientreranno quindi in servizio gli 8 treni che erano fermi per ritardata revisione quinquennale. Con tutti i 13 convogli a disposizione, la linea C tornerà alla piena efficienza.

L’Amministrazione sta rimettendo in piedi il sistema di metropolitane a Roma e sta già lavorando sulla manutenzione dei convogli e dei binari della Metro A, dopo aver scongiurato, a dicembre scorso, il blocco della Linea.

Ora, grazie al lavoro di Ansfisa, della Commissione Tecnica, di Atac e del Dipartimento che hanno lavorato anche durante il mese di agosto, si potrà usufruire della Metro C a pieno servizio dall’inizio del nuovo anno scolastico.



