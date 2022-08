De Magistris, Unione Popolare: “La forza progressista”

Caro Giuseppe, tu non hai mai fatto l’acqua pubblica ed anzi hai appoggiato il governo Draghi sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, acqua compresa. I tuoi ministri, Giuseppe, sono ancora seduti nel CDM del grande compromesso.

Caro Giuseppe, non hai mai puntato sui beni comuni e hai sostenuto svendita del patrimonio pubblico ed ostacolato chi invece ha fatto dei beni comuni l’azione di governo locale e territoriale.

In mezzo al Mar Mediterraneo…

Caro Giuseppe, hai governato con Salvini e hai lasciato in mezzo al Mar Mediterraneo al gelo sorelle e fratelli africani e hai ordinato di chiudere i porti italiani.

Hai sostenuto il governo che ha autorizzato nuove centrali a carbone, hai votato per l’invio delle armi, per l’aumento delle spese militari e in questi giorni per acquisto di nuovi F35 per oltre 500 milioni di dollari.

Caro Giuseppe, hai votato per la riduzione delle risorse per scuola e sanità pubbliche, hai sostenuto l’autonomia differenziata che avrà l’effetto di rendere il Paese ancora più diseguale, hai governato pure con il partito di Marcello Dell’Utri.

Nuova agenda sociale

Avresti potuto contribuire alla apertura di una nuova agenda sociale e ambientalista, ma hai scelto di lasciare la porta aperta al tuo amico Letta.

Caro Giuseppe, potrei continuare a lungo, perché noi sappiamo e non possiamo tacere, perché siamo credibili, coerenti, onesti, liberi e autonomi.

Un elettore o un’elettrice di sinistra sa che le cose che oggi contano sono salari, potersi curare, poter mandare a scuola i propri figli, scuola e sanità pubbliche e gratuite. Sa che la salvaguardia del bene pubblico è oggi importante più che mai. E soprattutto sa chi votare, l’unica vera forza progressista del paese, Unione Popolare. Che forse più che semplicemente “progressisti” noi siamo tra la gente per la gente.



