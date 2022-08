Civita Castellana, dal 4 al 18 settembre i festeggiamenti per i SS Martiri Giovanni e Marciano

Tanti gli eventi previsti dal 4 al 18 settembre tra spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, fiera, concerti ed iniziative religiose. Grandissima attesta soprattutto per l’appuntamento clou, lo spettacolo musicale di Sabrina Salerno e DJ Molella previsto il 17 settembre alle 22,30 in piazza Giacomo Matteotti.

“Il 16 settembre, giorno in cui la città rende omaggio ai propri patroni per le vie del centro storico, manifestando devozione e riconoscenza, riponiamo fiducia nella loro protezione e nel loro esempio di vita dedicata al prossimo con grande capacità di riconoscere e perseguire il bene comune – conclude -. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che realizzeranno gli eventi in collaborazione col Comune, alle associazioni, alle parrocchie, ai componenti della giunta, ai consiglieri e agli uffici comunali sempre attenti e puntuali”.

“Un calendario ricco, che prevede moltissimi eventi organizzati e patrocinati dal Comune – spiega l’assessore allo spettacolo Simonetta Coletta -. Quest’anno finalmente abbiamo potuto riorganizzare, per la prima volta dopo l’uragano covid, le festività in onore dei SS Martiri Giovanni e Marciano senza più le stringenti restrizioni dovute alla pandemia. Quindi, pur raccomandando attenzione, potremo goderci tutti insieme attimi di spensieratezza e divertimento, necessari dopo due anni difficili”.

