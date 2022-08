Sabato, a Fiuggi, Festa provinciale della Lega

Giochi per bambini, intrattenimento, musica dal vivo, talk show e spettacoli: questi gli ingredienti della Festa di Mezza Estate organizzata dalla Lega – Salvini premier a Fiuggi, in programma per sabato 20 agosto alle 21, presso il Parco Helmsted (viale IV giugno).

Festa popolare

Alla grande festa popolare, promossa dai coordinatori provinciale e regionale, Nicola Ottaviani e Claudio Durigon, oltre ai giovani del Movimento, interverranno anche i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei: Pasquale Ciacciarelli, Francesca Gerardi, Gianfranco Rufa, Anna Cinzia Bonfrisco, Antonio Maria Rinaldi, Simona Renata Baldassarre.



