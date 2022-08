Elezioni, De Santis (LRaggiEcologia&Innovazione): “Cosa aspetta il M5s a candidare Virginia Raggi?”

“Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di Virginia per anni e anche di poter continuare a farlo. Virginia Raggi è una persona che ha dato tutta se stessa per Roma e per i romani. Ha dovuto lottare contro forze incredibili, anche contro molti di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi ‘compagni’ del Movimento 5 Stelle e che avrebbero dovuto aiutarla.

Le hanno spesso messo i bastoni tra le ruote

Le hanno spesso messo i bastoni tra le ruote perché la temevano, eppure le sue idee si rivelavano sempre giuste. Ci arrivavano in ritardo, ma alla fine erano costretti a darle ragione. Quindi mi domando: ma cosa aspettano a candidarla?

È una delle poche persone serie che lavorerebbe nell’interesse dei cittadini e lo ha dimostrato in questi anni. La regola del mandato? Di certo fare il consigliere non significa vivere di politica, anzi… basti dire che guadagna quasi un decimo di un parlamentare. Ma il punto non è questo. La domanda è una soltanto: vi fidereste di Virginia Raggi? Io sì”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis.