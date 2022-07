Regione Lazio, incendi, Protezione Civile: “Oggi si sono verificati 100 incendi”

Solo nella giornata odierna nel territorio del Lazio si sono verificati 100 eventi di incendio. Sono 300 le squadre di Protezione Civile Regionale operative in tutto il Lazio. In particolare, 3 elicotteri di Protezione civile da questa mattina sono operativi nello spegnimento dell’incendio che interessa la zona Balduina/Pineta Sacchetti, evacuate case di riposo e abitazioni, il vento non facilita le operazioni di spegnimento.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

In generale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio 2022), abbiamo avuto 1750 interventi vs 400 del 2021; 300 ore di volo degli elicotteri regionali vs 30 ore di dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio); triplicati interventi e incendi (15 giugno-3 luglio).

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.