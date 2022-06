Roma, Santori (Lega): “A Muratella anche King rischia la vita: presentata interrogazione urgente”

“Non sono bastati i gravissimi problemi registrati nei canili negli ultimi mesi. Gli animali continuano a rischiare la vita in un pantano di indifferenza, crudeltà e pressapochismo che deve finire, e subito”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori, che raccoglie la denuncia di LNDC Animal Protection e ribadisce il fermo impegno per migliorare le condizioni delle strutture capitoline dedicate agli animali e in particolare sulla questione del trasporto di animali.

Ore di agonia per il cucciolo

“Quanto accaduto a King, un giovane meticcio che ha sfiorato la morte per un colpo di calore per essere stato trasportato, dalla clinica dove era ricoverato per un precedente malore, al canile di Muratella in pieno pomeriggio in un furgone senza aria condizionata, è inconcepibile. Ore di agonia per il cucciolo, che poi è stato riportato in clinica sullo stesso mezzo inadeguato per ricevere altre cure, è un fatto incredibile. E ancora più incredibile è il palleggio di responsabilità messo in campo dai responsabili della struttura e della ditta incaricata del trasporto degli animali”, riassume Santori.

A Roma continuano le manifestazioni di protesta

“Continuano le manifestazioni di protesta e le denunce delle associazioni, la Lega ha già presentato un’interrogazione urgente al Sindaco sul caso recente di Rocky, morto, come da cartella clinica, nella colpevole indifferenza del Campidoglio anche in questo settore. Ma non molliamo: vogliamo trasparenza su tutta la questione”, conclude il consigliere della Lega.