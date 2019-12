Patentino cani, troppe fake news. Arriva il corso Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia

“Più dannose delle fake news sono le mezze verità”. Sfatare i miti sui cani e fornire i fondamenti di una conoscenza, a proprietari e non, è lo scopo del Corso Formativo “Patentino”, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia e riconosciuto dal Ministero della Salute.

Corso Patentino Cani 14 e 15 Dicembre 2019 presso il Canile Sovrazonale Muratella a Roma

Come imparare a conoscere un cane? In Italia la cultura cinofila è in continuo sviluppo, ma anche in questo, come per numerosi altri settori, le mezze verità sono più dannose delle fake news. A fornire una corretta informazione sul tema l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e provincia il 14 e 15 dicembre organizza presso il Canile Sovrazonale Muratella, in via della Magliana 856 a Roma, il Corso Formativo “Patentino”, riconosciuto dal Ministero della Salute e articolato in due giornate di formazione teorico-pratica, con lo scopo di consentire ai partecipanti di esplorare il mondo animale affidandosi a Professionisti del settore.

Lo sviluppo comportamentale del cane, le fasi della vita , i campanelli di allarme della pericolosità, il linguaggio da apprendere o da “risvegliare dalle ataviche conoscenze” per una sana convivenza, sono solo alcune delle “materie”, del Corso Formativo “Patentino”, finalizzato ad educare i cittadini, proprietari e non, sull’importanza del Possesso Responsabile. Non solo nozioni sulla normativa vigente, ma informazioni indispensabili nella vita quotidiana, dalle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane all’importanza delle figure di riferimento, fino ad esempi pratici. Il corso sarà rivolto ad un minimo di 50 iscritti e prevede la consegna finale di un attestato di partecipazione.

Un deciso passo verso una cultura che veda il cane e l’intero mondo animale in modo meno consumistico, ma come focus di interesse e attenzioni che,in futuro, vedrà coinvolte anche le “Strutture Veterinarie”. Per info e prenotazioni: www.aslromad.it – telefono 06 56485318/ 7758