Di Battista: “Cosa resta del governo dei migliori?”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina facebook:

Resta l’aumento della spesa militare, resta un’irrilevanza internazionale. Restano uscite disdicevoli (“Preferite la pace o i condizionatori accesi?”) che qualificano l’apostolo delle élite. Resta una gestione assolutamente normale della campagna di vaccinazione fatta passare dalla stampa come le imprese di Ercole.

Questa è la realtà ed è molto più forte della propaganda. Sì, la propaganda nostrana. Come se la propaganda ci fosse solo altrove. Un Presidente del Consiglio politicamente mediocre è stato osannato per più di un anno da uno dei peggiori sistemi mediatici europei. Giornalini e Giornaloni (non ultimo il Corriere con quel pezzo indecente sui “putiniani” d’Italia) hanno sistematicamente delegittimato il dissenso, le critiche, l’opposizione (quella vera, la Meloni non si oppone a nulla). Disse Abraham Lincoln: “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre”.