Sanità, Lena (PD): “Dalò 3 giugno l’ospedale di Palestrina non sarà più covid center”

“Dal prossimo 30 giugno l’Ospedale di Palestrina non sarà più Covid center, recuperando piena funzionalità e servizio – Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio Rodolfo Lena – La decisione – continua Lena – è stata assunta oggi dalla Direzione generale della Asl Roma 5, in accordo con l’Assessorato regionale alla Sanità, disponendo anche la ristrutturazione dei reparti finora utilizzati per accogliere i pazienti Covid.

Una notizia importante per il nostro territorio e per i cittadini

In questi mesi l’Ospedale ha svolto in prima linea un compito di assistenza e presa in carico delle persone che hanno contratto il Covid, e per questo motivo voglio portare i miei ringraziamenti a tutto il personale sanitario. Adesso la struttura sarà riconvertita e potrà tornare a essere interamente operativa per il nostro territorio” conclude Lena.