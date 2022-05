Qual è la temperatura a cui un vino dovrebbe essere conservato in estate?

Una delle domande più comuni tra gli appassionati di vino riguarda la temperatura di conservazione.

In molti parlano di vini bianchi da bere con un certo livello di freschezza mentre ai rossi viene lasciata spesso e volentieri la temperatura ambiente.

Perché non citare anche i vini liquorosi la cui temperatura, invece, varia in base alle preferenze di chi beve.

In estate, in realtà, per evitare problemi di conservazione che possono rovinare una bottiglia è meglio dotarsi di una bella cantinetta vino piccola.

A prescindere dalla temperatura di servizio, per poter conservare un vino nella maniera migliore è necessario puntare ad uno strumento in grado di gestire l’umidità, di proteggere dai raggi UV e di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche della bevanda in questione.

Se si ha una collezione di vini molto importante è però bene fare anche il passo successivo e sfruttare una cantinetta da incasso doppia temperatura per permettere la conservazione delle etichette alle temperature più adatte caso per caso.

Non tutti i vini si possono conservare alla stessa maniera e, anzi, alcune bottiglie rischiano di perdere qualcosa se conservate a temperature troppo basse (o troppo alte).

La situazione si complica ancora di più quando fuori è estate: lo sbalzo termico, infatti, ha il potenziale di andare a rovinare le qualità organolettiche del video.

Per questo motivo, all’interno di questo articolo, cercheremo di spiegare in maniera semplice e razionale quali sono i trucchi che si possono applicare per scoprire la temperatura migliore a cui un vino dovrebbe essere conservato in estate.

Perché è così importante la temperatura di servizio e conservazione in un vino?

Partiamo dalla “tecnica”: la temperatura è un parametro che è in grado di andare ad esaltare o nascondere determinate caratteristiche di un vino. Una temperatura di servizio bassa è in grado di esaltare le durezze del vino, ovvero i tannini, l’acidità e la sapidità; una temperatura di servizio alta, invece, sta li ad accentuare le morbidezze dello stesso come gli zuccheri, gli alcoli ed i polialcoli.

La bassa temperatura di servizio, quindi, può servire anche per correggere l’alcolicità e l’acidità del vino; questo è uno dei motivi per cui i vini bianchi sono valorizzato da una temperatura di servizio fredda. Servendo un vino rosso freddo, invece, si va ad accentua l’effetto astringente dei tannini; per mitigare la cosa i rossi si servono a temperatura più elevata.

La temperatura incide anche sulla qualità dei profumi e degli aromi del vino. Una temperatura di servizio fredda va ad enfantizzare gli aromi dei vini a bacca bianca, invece una temperatura maggiore può servire ad esaltare le caratteristiche organolettiche più complesse come quelle tipiche dei rossi strutturati ed invecchiati.

La temperatura di servizio e conservazione, quindi, è molto importante e non è un parametro da sottovalutare.

A cosa bisogna fare attenzione?

Se si sta costruendo una collezione di vino o che si stia facendo invecchiare un’etichetta specifica è importante sapere quello che si fa quando si va a conservare un qualcosa del genere.

I parametri da tenere sotto controllo durante l’estate sono la temperatura, la luce solare, l’umidità e le vibrazioni. La luce solare ha infatti la capacità di modificare con un esposizione mediamente prolungata la qualità del vino; le vibrazioni invece agitano il liquido andando a velocizzare il processo di invecchiamento chimico mentre l’umidità diminuisce l’efficacia del tappo nel tenere separati aria e vino.

La cosa da tenere maggiormente in considerazione quando si parla di conservazione di vino in estate è evitare gli sbalzi di temperatura. Questi sbalzi sono molto pericolosi per la buona riuscita del vino e devono essere quanto più limitati possibili. Diciamo che l’ideale per mantenere il vino completamente intatto è uno sbalzo di circa 5 gradi celsius in circa 24 ore.

Presupponendo che la temperatura di conservazione di un vino si aggira tra i 10 ed i 15 gradi, questo significa che prima di passare all’effettivo servizio è bene organizzarsi con una diminuzione graduale di temperatura.