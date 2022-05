Apre a Roma la prima “palestra della salute”

Inaugurata la prima Palestra della Salute di Roma e del Lazio, recuperando alcuni locali chiusi dal 2016. La struttura, in via Gioacchino Ventura nel Municipio XIV, è stata concessa in comodato gratuito da Roma Capitale ad ASP Asilo Savoia con un accordo tra pubbliche amministrazioni. Un vero e proprio polo per la promozione del benessere e della salute per tutte le età, in grado di intervenire, in ambito sportivo e con professionalità specializzate, anche su persone con patologie croniche.

Sostenibilità

Si punta alla sostenibilità economica accogliendo utenza gratuita – circa 350 persone tra anziani delle strutture di Roma Capitale e 100 soggetti fragili individuati dai servizi sociali capitolini – e abbonamenti a pagamento, sempre però con riferimento alle tariffe stabilite a livello comunale. La Palestra della Salute si compone di uno spazio aperto, fornito anche di due piscine, e di uno spazio coperto di 1.265 metri quadri con sale dedicate alle diverse attività sportive, saune e bagni turchi. Un modello di integrazione socio-sanitaria e un’eccellenza per il territorio di due Municipi (XIII e XIV), afferma il Campidoglio. E anche – sottolinea Asilo Savoia – una nuova possibilità di lavoro per giovani atleti definiti social trainer: una figura professionale innovativa che unisce competenze sportive, sociali, digitali e relazionali per sostenere anziani autosufficienti e promuovere l’invecchiamento attivo.



