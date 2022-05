Termovalorizzatore, Carpano(L.Calenda):”Bene approvazione dell’Assemblea Capitolina su mozione coinvolgimento comunità locali per realizzare impianto”

“Soddisfatti dall’approvazione di questa mozione sul termovalorizzatore, che impegna l’amministrazione a coinvolgere le comunità locali, a valutare la fattibilità della cattura della CO2 emessa, a garantire un’alta qualità architettonica dell’impianto e recuperare le ceneri emesse. Bisogna infatti respingere le bufale – è proprio il caso di dirlo – di Giuseppe Conte, che sostiene che i termovalorizzatori producano ben il 40% di ceneri.

Ma dove l’ha letto?

Si possono recuperare tutte le ceneri prodotte, andando a smaltire solo il 3% delle stesse. Si parla tanto di poteri speciali per Roma, ma quando finalmente il governo li concede sui rifiuti, i cinque stelle fanno le barricate minacciando emendamenti alla legge di conversione del DL Aiuti. Remano contro gli interessi della Capitale, ma non bisogna permettergli di fare ulteriori danni.” Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Francesco Carpano.