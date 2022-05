Ambiente, SCE ed Europa Verde, sabato 7 m aggio l’iniziativa pubblica La transizione giusta

Sabato 7 maggio Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde organizzano una iniziativa sulla chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma e sulle prospettive della gestione futura, alla luce di un concetto di transizione ecologica sostenibile rispettosa delle Direttive Europee.

All’incontro pubblico, insieme ad Alessandro Luparelli, capogruppo capitolino SCE, e Nando Bonessio, capogruppo di Europa Verde, interverranno l’assessora regionale Roberta Lombardi, il consigliere regionale Verdi Marco Cacciatore, la consigliera SCE di Roma Michela Cicculli, il consigliere SCE della Città Metropolitana Roberto Eufemia, Natale di Cola della CGIL Roma, WWF e molte altre realtà territoriali.

“La situazione dei rifiuti a Roma è disastrosa per gestioni fallimentari che si sono succedute nel corso degli anni passati. Siamo consapevoli che vada trovata una soluzione rapida ed efficace per mettere fine a una gestione insostenibile che si trascina da troppo tempo. Ma non possiamo accontentarci di una pseudo-scorciatoia che impedirebbe nei fatti di portare avanti una politica virtuosa della riduzione e gestione dei rifiuti.

Ci siamo candidati a governare Roma nel segno dell’innovazione e, nel solco di quanto ci chiede l’Europa, dobbiamo impegnarci a promuovere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riciclo, del riuso e della realizzazione di impianti, di piccole e medie dimensioni e a basso impatto ambientale, diffusi sul territorio capaci di lavorare i materiali riciclati e di creare nuova occupazione stabile.

La realizzazione dell’inceneritore, che viene presentata come una panacea, al contrario impedirebbe a Roma di sperimentare strategie innovative sul fronte della chiusura del ciclo dei rifiuti, puntando su una politica industriale incapace di affrontare le vere sfide di questo tempo.

È necessario, pertanto, aprire un confronto pubblico con la città, a partire dai territori che dovrebbero subire per primi le conseguenze di una scelta così pesante, e avere il coraggio di assumersi la responsabilità di invertire il paradigma concentrandoci sull’economia circolare, unica prospettiva possibile per proiettare Roma in modo concreto verso un futuro migliore”.

Così Alessandro Luparelli di Sinistra Civica Ecologista e Nando Bonessio di Europa Verde presentando l’iniziativa “La transizione giusta: oltre l’inceneritore, per un ciclo virtuoso dei rifiuti” che si terrà sabato 7 maggio alle ore 10.30 in via Enrico Pea 20 al Laurentino.