Municipio XV, sabato 28 maggio nuovo open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica

Dalle 8.30 alle 16.00 Uffici Anagrafici di La Storta – Via E. Bassano 10. “Ancora un altro appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica in Municipio XV: il prossimo sabato gli sportelli anagrafici di La Storta, in Via E. Bassano 10, resteranno aperti per tutta la giornata per garantire alla cittadinanza il rinnovo del documento d’identità.

Dalle 8.30 alle 16

Dalle 8.30 alle 16, i cittadini che nella giornata di venerdì 27 avranno effettuato la prenotazione tramite l’Agenda CIE , potranno richiedere il documento recandosi direttamente agli sportelli dell’anagrafico muniti di fototessera e carta di pagamento elettronico.

Con quello di sabato 28 maggio, sono quattro gli appuntamenti che hanno garantito ai nostri residenti un servizio indispensabile ma per cui negli anni si sono creati forti ritardi ed enormi disagi per la cittadinanza. Grazie al personale del Municipio XV per essersi messo a disposizione in queste giornate e per il lavoro svolto quotidianamente nei due Uffici Anagrafici.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.

Qui tutte le info: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS928666