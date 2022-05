Fiumicino, alt Swissport, Poggio: “Tutelare mille dipendenti che rischiano il posto”

Swissport, società che ha acquisito il ramo handling da Alitalia, ha comunicato il taglio di oltre mille dipendenti, la metà dei 2450 attualmente occupati. Una decisione gravissima che va ad aggravare un quadro già di per sé fosco.

Chiediamo a Governo e Regione

Chiediamo a Governo e Regione una immediata presa di posizione contro questa assurda scelta e di valutare la possibilità di un assorbimento d’ufficio degli ex dipendenti e, se del caso, la decadenza di Swissport. Il mondo aeroportuale deve tornare a essere un luogo di lavoro e non di precariato, valorizzando piani industriali a lungo raggio e coraggiosi e non come al solito chi è capace solo di tagliare teste e posti.

Federica Poggio, vicepresidente consiglio comunale (gruppo misto), Giuseppe Picciano ex consigliere comunale