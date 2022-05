Forza Italia, Elio Vito: “A parole è un partito europeista e atlantico, poi si smentisce”

“Anche io sono rimasto male per le parole del presidente Berlusconi a Treviglio sull’Italia in guerra, sull’aiuto a Putin e sulla mancanza di leader occidentali. Non è la prima volta che fa dichiarazioni del genere, affermando che l’unico leader mondiale è Putin e che l’unico leader italiano è Salvini. Credo che queste dichiarazioni facciano male a tanti militanti, elettori di Forza Italia e del centrodestra”. Ai microfoni di iNews24, il deputato Elio Vito spiega cosa sta accadendo all’interno di Forza Italia dopo le dichiarazioni della ministra Gelmini, che ha accusato Silvio Berlusconi i aver preso posizioni “ambigue” nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. “A parole si dice che FI è un partito europeista e atlantico, poi in tante cose si smentisce. Penso ad Antonio Tajani che ha difeso l’intervista di Rete 4 a Sergej Lavrov. Non contesto, ovviamente, l’autonomia editoriale di Mediaset. Credo però, che avremmo dovuto dare tutti un giudizio negativo e critico sull’aver offerto occasione al ministro degli Esteri russo di fare propaganda e disinformazione all’opinione pubblica italiana. Vorrei quindi che alle dichiarazioni seguissero i fatti”.

Oltre che alle posizioni di Forza Italia sul conflitto in Ucraina

Oltre che alle posizioni di Forza Italia sul conflitto in Ucraina, Vito si riferisce anche ad alcune questioni italiane: “L’Italia ha deciso di aiutare l’Ucraina a difendersi con un ampio mandato parlamentare, come hanno fatto tanti altri Paesi europei e del mondo. Questo non significa un’entrata diretta nel conflitto. Poi anche il fatto che il presidente sottenda un’antica ammirazione per Putin. Quello che ha fatto il presidente russo in questi ultimi mesi ma anche in questi ultimi anni, avrebbe dovuto convincere Berlusconi della sua vera natura. Tutta la comunità internazionale sta contrastando Putin e non può esserci spazio per l’ammirazione, la comprensione e la giustificazione”.

Il deputato commenta anche l’elezione di Stefania Craxi alla Commissione esteri del Senato: “È una vittoria di Pirro. Ha messo in difficoltà il governo e la maggioranza. Forza Italia ha conquistato la presidenza senza un accordo di maggioranza. Si tratta di una posizione delicata e naturalmente Stefania Craxi ha tutte le caratteristiche per ambire a questa carica, ma avrebbe dovuto esserci il consenso di tutta la maggioranza. In assenza di un accordo avremmo dovuto posticipare la votazione”.

Alla domanda se si rischia una crisi di governo

Alla domanda se si rischia una crisi di governo, Vito risponde che “la maggioranza è eterogenea, per cui è naturale che emergano le differenze. E più ci avviciniamo al momento elettorale, più queste differenze emergeranno. Io mi auguro che FI continui a dare un sostegno pieno al governo Draghi come è stato fin dall’inizio. Non vorrei che le battaglie sul catasto, per contrastare le liberalizzazioni delle spiagge e il distinguo su Putin, ci iscrivessero a quei partiti che irresponsabilmente stanno cercando di indebolire il governo Draghi. Mai come in questo momento va sostenuto anche per la fermezza della sua postura in politica internazionale, che è di nuovo ben vista dopo essere stata messa in discussione dal governo Conte”.

Per tenere in piedi la maggioranza, il premier Mario Draghi, secondo il deputato, dovrebbe fare “quello che ha fatto finora, tenendo ben presente che si tratta di una maggioranza composita e aiutando una ricomposizione. Ho la sensazione che l’attuale centrodestra e centrosinistra rischino, anche solo per stanchezza, di presentarsi alle elezioni senza cambiare la legge elettorale. E credo che il governo Draghi sia l’occasione giusta per mettere insieme da un lato le forze riformiste, dall’altro quelle populiste. Forza Italia dovrebbe collocarsi tra le prime, com’era la sua vocazione quando è stata fondata nel 1994 da Berlusconi”.

