Fratoainni: “In Sardegna una situazione insostenibile ed inaccettabile”

Una delle più imponenti esercitazioni militari della Nato da anni a questa parte, con migliaia di soldati coinvolti, decine di navi e aerei impegnati.

Questo è quello che dovranno subire per tutto il mese di maggio cittadine e cittadini del sud della Sardegna, la regione con il più alto numero di servitù militari, che in questi decenni hanno già provocato ingenti danni ambientali e paesaggistici, tali da portare in tribunale alcuni vertici militari del nostro Paese.

Un’esercitazione di un’estensione mai vista prima, con 17 zone coinvolte nel sud ovest dell’isola

Al punto che nelle ultime ore sembra siano arrivati ordini di ridurle.

Chissà, forse anche dalle parti del governo si saranno resi conto di aver esagerato.

Ci piacerebbe inoltre sapere se ci siano stati i dovuti preavvisi e coinvolgimenti nei confronti della cittadinanza. Lo speriamo.

Una situazione insostenibile ed inaccettabile.

Basta assediare la Sardegna, i suoi abitanti, i suoi turisti con queste prove di forza.

Per questo presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo.



