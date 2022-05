GdF Pescara: tappa anticontraffazione

Più di 4.000 articoli non conformi tra fischietti, peluche e giocattoli per bambini. È questo il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle Fiamme Gialle di Pescara nell’ambito del piano operativo “STOP-FAKE”, attivo in materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione.

Tossici

I gadget “rosa” requisiti, in vendita per i piccoli spettatori della 10a tappa del Giro d’Italia oggi in partenza da Pescara, risultano potenzialmente tossici perché privi di idonea etichettatura e con una marcatura CE illegittima.

I controlli per la tutela della salute dei consumatori proseguiranno anche nei prossimi giorni e per questo, è fondamentale la collaborazione attiva dei cittadini, che possono sempre contattare il 117, il numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza attivo h24.



