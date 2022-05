Fratoianni: “Finalmente”

Da alcuni giorni hanno iniziato a circolare nel dibattito politico italiano parole come tavoli negoziali, ricerca della pace, necessità di trovare una soluzione che superi il dramma del conflitto.

Segnali positivi dopo settimane di retorica bellicista

Tuttavia, queste sagge parole mal si conciliano con il nuovo invio di armi, il modo più sbagliato per trovare una soluzione.

Non bastano i siparietti in televisione.

Il governo deve venire in Parlamento, che deve essere messo nelle condizioni di potersi esprimere con un voto di fronte ai nuovi sviluppi internazionali, in modo trasparente e chiaro.



var url277781 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=277781”;

var snippet277781 = httpGetSync(url277781);

document.write(snippet277781);