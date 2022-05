Demos Fiumicino: Il Consiglio Comunale approva la Mozione “Istituzione Figura del Consigliere aggiunto

Una mozione che per noi ha il semplice scopo di garantire la partecipazione attiva alla vita politica , ai cittadini stranieri non comunitari , cosi come previsto e sancito dal nostro Statuto.

Nello stesso tempo siamo ben consapevoli che ancora oggi, nel 2022 , qualche forza politica,vuole continuare a negare questo diritto.

Una mozione che invece riteniamo importante e determinante per iniziare finalmente quel percorso che porta a garantire a queste persone ,oggi dimenticate dalla politica ,a poter avere una loro rappresentanza all’interno delle Istituzioni.

Proprio in questo periodo di guerra, dove arrivano nel nostro paese profughi ucraini con le richieste di aiuto , abbiamo preso atto che nel nostro paese risiedono da anni tante famiglie ucraine ,una vera e propria comunità che a tutti gli effetti partecipano alla vita della città .Cosi come tanti altri stranieri residenti a Fiumicino :

hanno proprie attività commerciali oppure lavorano come dipendenti all’interno di esse, pagano le tasse, rispettano regole e leggi ,i loro figli crescono ,studiano e giocano insieme ai nostri figli .

A livello nazionale come Demos abbiamo proposto di estendere il diritto di voto alle elezioni comunali anche ai cittadini extracomunitari residenti da almeno 5 anni in regola con le leggi vigenti, ma nell`attesa di questa riforma, vogliamo agire per introdurre in tutti i comuni una figura prevista dalla legge e che seppur priva di voto all’interno delle commisisoni e nel Consiglio Comunale rimane importante per un confronto democratico .

Una figura riconosciuta e regolamentata da tempo in altre città Italiane e siamo convinti che questa amministrazione ,ha tutte le carte in regola per far si che già dalle prossime amministrative , anche gli stranieri residenti a Fiumicino da oltre 5 anni e che vivono rispettando le regole del paese e della comunità possano finalmente eleggere un loro rappresentante.

Fiumicino da sempre considerata la porta di Roma è una città multietnica accogliente e inclusiva ed è per questo motivo chi la governa oggi deve ritenere anomalo che a queste persone non venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati .

Noi di Demos riteniamo che il principio di rappresentanza è alla base della democrazia.

Un principio che agevola e facilita in una comunità “il vivere insieme” in questo caso anche con coloro che hanno “una provenienza geografica diversa dalla nostra.

Maurizio Ferreri

Capogruppo Demos Fiumicino