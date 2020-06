Funari: “Fase 3: a Roma solo 8 Municipi hanno avviato i bandi per i centri estivi”

La scuola chiuderà il prossimo 8 giugno e ad oggi sono solo 8 su 15 i Municipi che hanno avviato bandi per l’affidamento dei centri estivi. Il dato è sconcertante, anche perché invece la Sindaca Raggi lo scorso 2 giugno sul suo profilo Facebook faceva riferimento a 4 milioni di euro, oltre ai 2 già assegnati ai Municipi, per l’attivazione dei centri estivi.

DEMOS chiede con urgenza alla Sindaca Raggi una verifica dello stato dell’arte dei Municipi 4,5,6,10,12,13 e 14. Quando uscirà il bando? Quando apriranno in questi Municipi i centri estivi?

“Ad oggi solo 8 Municipi hanno avviato le procedure per l’apertura dei centri estivi con fondi proprio del Municipio, i 6 milioni di euro di cui parla la Sindaca Raggi non sono ancora pervenuti.

Come faranno le famiglie degli altri 8 Municipi che ad oggi non hanno avviato alcun bando di affidamento del centro estivo? Ai cittadini romani, colpevoli di risiedere nei Municipi “sbagliati”, viene ancora una volta chiesto di arrangiarsi e farcela con le proprie forze. In un momento così delicato, questo è davvero inaccettabile