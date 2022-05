Fiumicino, Maggioranza: “L’opposizione mente su tutta la linea”

“Gravissime le parole dei consiglieri di centrodestra riportate dalla stampa a seguito della loro uscita dall’aula, durante il consiglio di questa mattina”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale.

“Gravissime e false”

“Gravissime e false – proseguono -, come hanno ampiamente spiegato in aula sia la presidente Alessandra Vona sia la segretaria generale dott.ssa Roberta Fusco. Non solo i tempi di invio della documentazione del Consiglio sono stati rispettati, ma la richiesta di annullamento da loro presentata è stata regolarmente protocollata esattamente quando loro l’hanno presentata, cioè ieri 10 maggio. Lo dimostrano il numero e la data che vengono apposti automaticamente dal sistema quanto un documento viene protocollato”.

“Il problema è che i consiglieri di centrodestra sono spesso assenti dalle sedute di commissione e dalla capigruppo e quindi non sanno di cosa si parlerà in consiglio – sottolinea la maggioranza -. Di questo dovrebbero rispondere alle loro elettrici e ai loro elettori, invece di accusare altri di cose inesistenti”.

“E dovranno rispondere della loro assenza al voto del nuovo regolamento dei centri anziani che li rivoluziona e li rende strutture più agili, funzionali e inclusive” concludono.